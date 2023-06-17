Росіяни протитанковою ракетою поцілили в цивільне авто на Харківщині. Є загиблі

Російські окупанти обстріляли прикордонне село Гурʼїв Козачок у Харківській області.
Про це пише голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Росіяни скерували протитанкову керовану ракету в цивільний автомобіль, що їхав до села. Ворог влучив прямо в авто із ПТКР «Корнет».
У салоні перебували дві людини, які загинули на місці. Ними виявилися 52-річний чоловік та 53-річна жінка — волонтери.
Деталі обстрілу встановлюють.
- У Херсоні через російський обстріл загинули дві людини. Ще 25 — поранені. Росіяни били по житлових кварталах, лікарнях, магазинах.
- Минулого дня російські окупанти також кілька разів за день обстрілювали Нікополь на Дніпропетровщині. Через одну з атак загинув 81-річний чоловік.
- Вдень 16 травня протиповітряна оборона збила шість «Кинджалів», два «Калібри» і два розвідувальні дрони. Через російську ракетну атаку постраждали четверо людей на Київщині — це 82-річна жінка, двоє її внуків та водій, який їхав по дорозі.