Росіяни протитанковою ракетою поцілили в цивільне авто на Харківщині. Є загиблі

Російські окупанти обстріляли прикордонне село Гурʼїв Козачок у Харківській області.

Про це пише голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Росіяни скерували протитанкову керовану ракету в цивільний автомобіль, що їхав до села. Ворог влучив прямо в авто із ПТКР «Корнет».

У салоні перебували дві людини, які загинули на місці. Ними виявилися 52-річний чоловік та 53-річна жінка — волонтери.

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Деталі обстрілу встановлюють.