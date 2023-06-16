На Київщині від ракетного обстрілу постраждали четверо людей, зокрема діти

Унаслідок російської ракетної атаки 16 червня постраждали четверо людей на Київщині — це 82-річна жінка, двоє внуків та водій, який їхав по дорозі.

Голова поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомив, що на місці падіння уламків почалася пожежа, там працює поліція, медики та ДСНС.

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило про знищення:

шести аеробалістичних ракет «Кинджал»;

шести крилатих ракет «Калібр»;

двох розвідувальних БпЛА.

Усі повітряні цілі летіли на Київ, але Сили оборони впоралися з атакою. У столиці жодних руйнувань інфраструктури не було.