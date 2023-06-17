У Херсоні через російський обстріл загинули дві людини. Ще 25 — поранені

Російські окупанти масовано обстріляли Херсон 16 червня. За оновленими даними через обстріл загинули дві людини, а кількість поранених зросла до 25 людей.
Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.
Росіяни поцілили в житлові квартали, будівлі навчальних, адміністративних, медичних закладів та магазин у Херсоні. Загалом по місту ворог випустив 44 снаряди.
Обстріл вели по Таврійському мікрорайоні, Корабельному районі та центральній частині Херсону.
- Минулого дня російські окупанти також кілька разів за день обстрілювали Нікополь на Дніпропетровщині. Через одну з атак загинув 81-річний чоловік.
- Вдень 16 травня протиповітряна оборона збила шість «Кинджалів», два «Калібри» і два розвідувальні дрони. Через російську ракетну атаку постраждали четверо людей на Київщині — це 82-річна жінка, двоє її внуків та водій, який їхав по дорозі.