СБУ оголосила підозру «соратнику Пригожина». Він запустив канал росТБ на окупованій Херсонщині

Служба безпеки України повідомила про підозру «соратнику Пригожина», кремлівському політтехнологу й пропагандисту Олександру Малькевичу. Той організував роботу проросійської телерадіокомпанії «Таврія» на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Для цього він, за даними слідчих, використав базу захопленого приміщення Суспільного телебачення.

Слідчі також встановили, що Малькевичу сприяли окупаційний «керівник» Херсонщини, колаборант Володимир Сальдо та так званий «міністр інформаційної політики Херсонської області», ексжурналіст, колаборант Євген Бриков.

Керівником «Таврії» став Ісмаїл Абдулаєв — пропагандист «ДНР», колишній очільник прокремлівського телеканалу «Оплот» в окупованому Донецьку. «Таврія», як пише СБУ, розповсюджувала фейкові новини про ситуацію на фронті, обстановку в Україні, підтримувала псевдореферендум про «приєднання» Херсонщини до рф.

Після деокупації Херсону Олександр Малькевич та інші працівники «медіацентру» втекли на лівий берег області.

Слідчі Служби безпеки повідомили Малькевичу, Абдулаєву і ще шістьом їхнім підлеглим про підозру в колабораціонізмі (ч. 6. ст. 111-1 ККУ). Їм загрожує до 12 років увʼязнення.

Малькевич з 2018 року входить до найближчого оточення власника «ПВК Вагнера» Євгенія Пригожина.