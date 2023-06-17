СБУ оголосила підозру «соратнику Пригожина». Він запустив канал росТБ на окупованій Херсонщині

Служба безпеки України повідомила про підозру «соратнику Пригожина», кремлівському політтехнологу й пропагандисту Олександру Малькевичу. Той організував роботу проросійської телерадіокомпанії «Таврія» на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Для цього він, за даними слідчих, використав базу захопленого приміщення Суспільного телебачення.
Слідчі також встановили, що Малькевичу сприяли окупаційний «керівник» Херсонщини, колаборант Володимир Сальдо та так званий «міністр інформаційної політики Херсонської області», ексжурналіст, колаборант Євген Бриков.
Керівником «Таврії» став Ісмаїл Абдулаєв — пропагандист «ДНР», колишній очільник прокремлівського телеканалу «Оплот» в окупованому Донецьку. «Таврія», як пише СБУ, розповсюджувала фейкові новини про ситуацію на фронті, обстановку в Україні, підтримувала псевдореферендум про «приєднання» Херсонщини до рф.
Після деокупації Херсону Олександр Малькевич та інші працівники «медіацентру» втекли на лівий берег області.
Слідчі Служби безпеки повідомили Малькевичу, Абдулаєву і ще шістьом їхнім підлеглим про підозру в колабораціонізмі (ч. 6. ст. 111-1 ККУ). Їм загрожує до 12 років увʼязнення.
Малькевич з 2018 року входить до найближчого оточення власника «ПВК Вагнера» Євгенія Пригожина.
- ВАКС конфіскував всі активи колаборанта та екснардепа Сальдо. Володимир Сальдо був міським головою Херсону з 2002 по 2012 рік і потім два роки народним депутатом від Партії регіонів. У вересні 2022 року СБУ повідомила Сальдо про підозру в колабораційній діяльності. Також проти Сальдо порушили кримінальну справу за підозрою в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
- Суд арештував активи ексдепутата ОПзЖ на 500 мільйонів гривень. Він був окупаційним «міністром» на Херсонщині. Едуард Репілевський організовував грабунки майна місцевих аграріїв і вивезення українського зерна до росії.
- Ексміністру часів Януковича Дмитру Табачнику оголосили підозру в держзраді — він допомагав колаборантам на Херсонщині та Запоріжжі.