Суд арештував активи ексдепутата ОПзЖ на 500 мільйонів гривень. Він був окупаційним «міністром» на Херсонщині

За матеріалами Служби безпеки України суд арештував активи ексдепутата Херсонської облради від ОПзЖ Едуарда Репілевського та його родини на 500 мільйонів гривень. Репілевського окупанти призначили «міністром сільського господарства та рибальства» в регіоні.

Суд заблокував понад 400 обʼєктів нерухомості, серед яких 350 земельних ділянок загальною площею понад 1 200 гектарів на півдні України.

Також суд заарештував десятки транспортних засобів, 15 банківських рахунків, корпоративні права в пʼяти агрокомпаніях і трьох торгових марках. Їх передали в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Слідство стверджує, що колишній депутат входив до забороненої партії ОПзЖ, а після окупації частини Херсонщини одним з перших підтримав російських військових. За це гауляйтер Сальдо запропонував йому посаду в окупаційній адміністрації та призначив керівником створеної росіянами «міжвідомчої комісії щодо контролю за здійсненням перевезень сільгосппродукції».

Там Репілевський організовував грабунки майна місцевих аграріїв і вивезення українського зерна до росії.

Служба безпеки повідомила йому про підозру за колабораціонізм і державну зраду ( ч. 5 ст. 111-1 та ч. 2 ст. 111 ККУ). Вироком може стати довічне увʼязнення.

Поки що фігурант переховується на окупованих територіях. Деякі його активи теж розташовані на непідконтрольній Україні території.