Польща ухвалила резолюцію про вступ України до НАТО

Сейм Польщі прийняв резолюцію про членство України в НАТО.
Резолюція означає, що під час голосування країн-членів НАТО про те, чи приймають вони Україну, Польща голосуватиме за.
- Президент Польщі Анджей Дуда уже закликав прийняти Україну до НАТО. Він звертався до держав-членів Альянсу із закликом оперативно включити Україну до трансатлантичного оборонного альянсу.
- Голова МЗС Дмитро Кулеба сказав, що на липневому саміті НАТО у Вільнюсі Альянс повинен ухвалити політичне рішення: представити графік вступу України або зобовʼязатися зробити це до кінця року, аби це стало сигналом для росії. На липневий саміт приїде і президент Володимир Зеленський — він прийняв запрошення.
- CNN пише, що президент США Джо Байден готовий відмовитися від Плану дій щодо членства у НАТО для України (ПДЧ). Байден найбільше стурбований пошуком конкретної пропозиції, яку підтримають союзники, і яка буде сигналом для України, що вони просуваються на шляху до НАТО, сказав співрозмовник CNN.
- За даними газети The Financial Times, США, Німеччина й Угорщина опираються спробам Польщі та країн Балтії запропонувати Україні план щодо членства в НАТО на липневому саміті Альянсу у Вільнюсі.
- 30 вересня 2022 року, після того як путін оголосив про анексію окупованої території України, Зеленський повідомив, що Україна подає заявку в НАТО за прискореною процедурою. Столтенберг заявив, що попередньою умовою для початку переговорів про членство України в НАТО має стати її перемога, і в цьому їй допомагають члени Альянсу.