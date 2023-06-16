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Польща ухвалила резолюцію про вступ України до НАТО

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Сейм Польщі прийняв резолюцію про членство України в НАТО.

Резолюція означає, що під час голосування країн-членів НАТО про те, чи приймають вони Україну, Польща голосуватиме за.