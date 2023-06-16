«Це дезінформація, яка не відповідає дійсності». Речник президента ПАР заперечив вибухи в Києві під час візиту Рамафоси

Речник президента Південно-Африканської Республіки Вінсент Магвенья заперечив вибухи в Києві під час візиту Сиріла Рамафоси до столиці України.

Про це повідомило видання News24.

Магвенья заперечив повідомлення агентства Reuters про вибухи у Києві і поділився відео міста, яке нібито зняв сам.

«Це був час, коли стався так званий вибух. Я знімав відео з готелю тут, у Києві. Дуже дивно, що ми не чули і не бачили вибуху. Очевидно, тут якась свідома дезінформація поширюється. Люди йдуть як у звичайний день. Як ми й очікували, ця місія не буде легкою, але деякі перешкоди дуже тривожні, як-от ставлення вас усіх, а інші відверто кумедні, як-от цей так званий вибух», — зазначив речник президента ПАР.

Коли його запитали, чи заперечує він інформацію Reuters, він сказав: «З власного досвіду та досвіду тих, з ким я подорожую, так, я заперечую це. Подивіться відео, яким я поділився. Ми всі були здивовані, коли нас відвезли назад у готель, і проїжджали вулицями, де люди проводили свій день як зазвичай. Це дуже дивно і, певною мірою, є навмисною дезінформацією», — заявив Вінсент Магвенья.