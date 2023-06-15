Агентство Reuters дізналося, що африканські лідери запропонують Україні та росії для припинення війни

Африканські лідери можуть запропонувати Україні та росії низку «заходів зміцнення довіри» для припинення війни.
Про це свідчить проєкт документа, з яким ознайомилися журналісти агентства Reuters.
Президент Сенегалу Макі Салл і президент Південної Африки Сиріл Рамафоса очолять делегацію, до складу якої входять лідери Замбії, Коморських Островів і премʼєр-міністр Єгипту. Вони прибудуть до Києва в пʼятницю, а до Санкт-Петербурга в суботу. Очікується, що вони зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським і президентом росії володимиром путіним.
Документ, який опинився у Reuters, містить низку заходів, які можуть запропонувати африканські лідери в рамках першого етапу їхньої взаємодії з воюючими сторонами.
Ці заходи можуть включати відведення російських військ, виведення тактичної ядерної зброї з Білорусі, призупинення ордера Міжнародного кримінального суду на арешт путіна та послаблення санкцій. У списку також є «безумовна угода про зерно та добрива».
«Вищезазначені заходи мають бути спрямовані на створення середовища, сприятливого для припинення вогню, що дозволить сторонам зміцнити довіру та розглянути можливість формулювання своїх стратегій з відновлення миру», — йдеться в документі.
Там зазначають, що за цим може слідувати угода про припинення бойових дій, що має супроводжуватися переговорами між росією та Заходом.
- НКО Brazzaville Foundation, що сприяє поїздці африканських лідерів в Україну і росію, повідомила, що країни прийматимуть президента ПАР Сіріла Рамафосу, лідера Коморських Островів та голову Африканського Союзу Азалі Ассумані, президента Республіки Конго Дені Сассу-Нгессо, президента Уганди Йовері Мусевені, президента Сенегалу Макі Салла та президента Замбії Хакаїнді Хічілему.
- 10 червня лідер КНР Сі Цзіньпін у телефонній розмові з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою заявив, що підтримує мирні ініціативи лідерів африканських країн щодо України та їхній намір відвідати Київ і Москву в пошуках політичного врегулювання «кризи».