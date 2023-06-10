Сі Цзіньпін підтримав «мирну ініціативу» країн Африки щодо війни в Україні

Голова КНР Сі Цзіньпін у телефонній розмові з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою заявив, що підтримує мирні ініціативи лідерів африканських країн щодо України та їхній намір відвідати Київ і Москву в пошуках політичного врегулювання «кризи».
Сі наголосив, що позиція Китаю щодо війни росії проти України, яку Сі називає «кризою», є послідовною і сприяє мирним переговорам.
«Китайська сторона сподівається, що всі миролюбні країни світу, які обстоюють справедливість, почують свій раціональний голос на підтримку мирних переговорів», — сказав він.
- Наступного тижня президенти семи африканських країн відвідають Київ і Санкт-Петербург. 16 червня вони зустрінуться із Зеленським, а 17 червня — із путіним. Делегація планує обговорити, як в умовах санкцій платити росії за добрива, яких потребує Африка, а також як полегшити транзит агропродукції з України. Крім цього, африканські лідери порушать тему про обмін полоненими.