Акції Virgin Galactic зросли на 47%, коли компанія назвала дату нового космічного польоту

Компанія космічного туризму Virgin Galactic оголосила, що датою нового комерційного польоту стане 27 червня. Завдяки цьому її акції подорожчали на 47%.

Про це пише Business Insider.

Суборбітальні польоти Virgin Galactic запланувала на 27 та 30 червня 2023 року. Ще один політ має відбутися у серпні. У них братимуть участь три члени екіпажу італійських Військово-повітряних сил, які проводитимуть дослідження в умовах мікрогравітації.

Такі новини спричинили зростання ціни акції компанії до $5,97 за одну. Пізніше ціна скоректувалася до $5,5.