Virgin Galactic не відправлятиме туристів у космос до кінця 2022 року через технічну проблему

Компанія Virgin Galactic мільярдера Річарда Бренсона перенесла початок польотів туристів у космос на кінець 2022 року і починає модернізацію кораблів та літаків-носіїв.
Про це пише CNBC.
Під час випробувань фахівці Virgin Galactic виявили недоліки у міцності деяких матеріалів, що ставить під загрозу безпеку кораблів. Очікується, що усунення проблеми займе до 9 місяців. Тестовий політ ракетоплана Unity 23 відбудеться не раніше середини 2022 року.
В цілому у наступному році у Virgin Galactic заплановано три польоти — тестові Unity 23, Unity 24 і туристичний Unity 25. Конкретні дати компанія не називає.
- 11 липня британський мільярдер Річард Бренсон провів успішний політ до границі космосу. Космоплан Virgin Galactic піднявся на висоту 86 кілометрів над Землею, після чого екіпаж кілька хвилин перебував у стані невагомості.
- Після цього Федеральне управління цивільної авіації США провело розслідування, вивчивши причини невеликого відхилення від курсу під час польоту.
- 30 вересня Virgin Galactic дозволили відновити космічні польоти.