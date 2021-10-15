Virgin Galactic не будет отправлять туристов в космос до конца 2022 года из-за технической проблемы

Компания Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона перенесла начало полетов туристов в космос на конец 2022 года и начинает модернизацию кораблей и самолетов-носителей.
Об этом пишет CNBC.
Во время испытаний специалисты Virgin Galactic выявили недостатки в прочности некоторых материалов, что ставит под угрозу безопасность кораблей. Ожидается, что устранение проблемы займет до 9 месяцев. Тестовый полет ракетоплана Unity 23 произойдет не ранее середины 2022 года.
В целом в следующем году у Virgin Galactic запланировано три полета — тестовые Unity 23, Unity 24 и туристический Unity 25. Конкретные даты компания не называет.
- 11 июля британский миллиардер Ричард Брэнсон совершил успешный полет к границам космоса. Космоплан Virgin Galactic поднялся на высоту 86 километров над Землей, после чего экипаж несколько минут находился в состоянии невесомости.
- После этого Федеральное управление гражданской авиации США провело расследование, изучив причины небольшого отклонения от курса во время полета.
- 30 сентября Virgin Galactic разрешили возобновить космические полеты.