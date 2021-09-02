У США розслідують інцидент з відхиленням від курсу під час космічного польоту мільярдера Бренсона

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) розслідує те, як недавній космічний політ британського мільярдера Річарда Бренсона відхилився від курсу під час набору висоти. Про це повідомляє BBC. Британський мільярдер здійснив мрію свого життя 11 липня — його космічний корабель Unity досяг межі космосу, піднявшись на висоту близько 85 км. Однак журнал The New Yorker повідомив, що судно якийсь час летіло за межами заздалегідь обумовленого повітряного простору. Зараз компанія Бренсона Virgin Galactic співпрацює з федералами щодо цього. Вона також заявила, що твердження у статті The New Yorker «вводять в оману».

Статтю у The New Yorker опублікували 1 вересня. Її написав Ніколас Шмідл — він написав книгу про майже 20-річні зусилля сера Річарда з розробки ракетоплана. У його статті для видання йдеться, що під час зниження пілоти корабля бачили попередження про відхилення від курсу, що загрожувало аварійною посадкою за межами космодрому компанії. Сигнал тривоги означав, що ракетоплан Unity знаходиться на неправильній траєкторії, а ніс літального апарату недостатньо вертикальний для польоту за планом. Однак в підсумку вони зуміли посадити космоліт в штатному режимі. Однак компанія заявила, що пілоти зіткнулися з несподіваним вітром на великій висоті і вжили необхідні дії, щоб безпечно повернутися на Землю.

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