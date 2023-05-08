Компанія Virgin Galactic відправить до космосу свій екіпаж. Так вона готується до початку космічного туризму

Компанія космічного туризму Virgin Galactic заявила, що відправить чотирьох осіб у космос наприкінці травня. Це станеться після трирічної перерви з моменту її першого і єдиного польоту з екіпажем у липні 2021 року.

Про це пише TechCrunch.

Учасники нової місії перевірять систему космічного польоту та випробують «досвід астронавта» перед офіційним початком туристичних польотів у червні.

Компанія сподівається здійснювати 400 польотів на рік з оновленою лінійкою «материнських кораблів». Саме така кількість польотів потрібна, щоб космічний туризм з вартістю квитка у $425 тисяч почав давати прибуток.

Virgin Galactic протягом трьох років модернізовувала «материнський корабель» VMS Eve та космічне судно VSS Unity. Останнього прикріплюють до «материнського», який скидає його на висоті близько 15 тисяч метрів. Потім VSS Unity має піднятися на висоту приблизно 86 кілометрів над Землею.