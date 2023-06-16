Путін заявив, що перші тактичні ядерні заряди вже в Білорусі. Арсенал росія не скорочуватиме

Президент росії путін заявив, що росія має більше ядерної зброї, ніж країни НАТО. І частину з неї — перші тактичні ядерні заряди — вже доставили до Білорусі.

Його процитували російські медіа.

Водночас путін сказав, що росію нібито «схиляють» до скорочення ядерного арсеналу, проте робити цього вона не збирається. Очільник рф також повторив, що «теоретично» використає ядерну зброю у разі екзистенційної загрози для держави.

Тим часом НАТО, Сполучені Штати та інші власники ядерної зброї не фіксували переміщення російського озброєння до Білорусі. Принаймні не повідомляли про це.