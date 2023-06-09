Путін заявив, що розміщати російську ядерну зброю в Білорусі почнуть у липні

У Білорусі розпочнуть розміщати російську ядерну зброю відразу ж після того, як 7—8 липня завершать підготовку споруд для неї.

Про це заявив російський диктатор володимир путін під час зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

25 травня путін заявляв, що росія 1 липня планує закінчити будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї в Білорусі та вже передала білоруській армії ракетний комплекс «Іскандер», здатний нести таку зброю.

Того ж дня Лукашенко сказав, що переміщення російських ядерних боєприпасів до Білорусі вже почалося.

«Треба було підготувати місця зберігання та інше. Ми все це зробили. Тому почалося переміщення ядерних боєприпасів. Уже почалося», — сказав він.