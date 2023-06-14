Лукашенко заявив, що Білорусь почала отримувати російську тактичну ядерну зброю

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна почала отримувати російську тактичну ядерну зброю. Деякі зразки, за його словами, втричі потужніші за атомні бомби, які США скинули на Хіросіму і Нагасакі в 1945 році.

Про це пише Reuters.

«У нас є ракети і бомби, які ми отримали з росії», — сказав Лукашенко в інтервʼю російському пропагандистському каналу «Россия-1».

Він також зазначив, що у Білорусі є численні ядерні сховища, які залишилися з радянських часів, і вона відновила пʼять-шість з них. За словами Лукашенка, він не просто просив у російського диктатора путіна зброю, а «вимагав» її.

«Ми завжди були мішенню. Вони [Захід] хочуть нас розірвати на шматки з 2020 року. Ніхто досі не воював проти ядерної країни, країни, яка має ядерну зброю», — сказав він.