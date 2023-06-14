Лукашенко заявив, що Білорусь почала отримувати російську тактичну ядерну зброю

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна почала отримувати російську тактичну ядерну зброю. Деякі зразки, за його словами, втричі потужніші за атомні бомби, які США скинули на Хіросіму і Нагасакі в 1945 році.
Про це пише Reuters.
«У нас є ракети і бомби, які ми отримали з росії», — сказав Лукашенко в інтервʼю російському пропагандистському каналу «Россия-1».
Він також зазначив, що у Білорусі є численні ядерні сховища, які залишилися з радянських часів, і вона відновила пʼять-шість з них. За словами Лукашенка, він не просто просив у російського диктатора путіна зброю, а «вимагав» її.
«Ми завжди були мішенню. Вони [Захід] хочуть нас розірвати на шматки з 2020 року. Ніхто досі не воював проти ядерної країни, країни, яка має ядерну зброю», — сказав він.
- 25 травня міністри оборони Білорусі й росії Віктор Хренін та Сергій Шойгу підписали документи про розміщення нестратегічної ядерної зброї на білоруській території. Таким чином росія розмістить тактичну ядерну зброю в спеціальному сховищі в Білорусі й тільки вона зможе її контролювати. За словами Хреніна, угода — це «дієва відповідь на агресивну політику недружніх нам країн».
- Путін тоді заявив, що Лукашенко давно порушує питання про розміщення в Білорусі російської тактичної ядерної зброї. Путін каже, що США давно розмістили таку зброю в низці країн, тому в проханні Білорусі «немає нічого незвичайного».
- 29 травня Лукашенко порадив охочим отримати ядерну зброю вступати до Союзної держави росії та Білорусі.
- 9 червня путін заявив, що розміщати російську ядерну зброю в Білорусі почнуть відразу ж після того, як 7—8 липня завершать підготовку споруд для неї.