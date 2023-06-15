Середня температура у світі на початку червня встановила новий рекорд

Середні глобальні температури на початку червня побили попередні рекорди, значно перевищивши їх. Це зафіксували підрозділи моніторингу клімату Європейського Союзу, пише AFP.
Середньодобова глобальна температура на початку червня була на рівні або вище порогу в 1,5 °C, так званого ліміту глобального потепління, досягнувши максимуму 9 червня — на 1,69 °C вищого за цей ліміт.
- Нові рекорди повʼязані, зокрема, із кліматичним феноменом Ель-Ніньо, який уже розпочався. Він викликає у кліматологів побоювання щодо екстремальної погоди та температурних рекордів.
- Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) вважає, що з великою ймовірністю глобальна температура світу підніметься до рекордних показників протягом наступних пʼяти років, а показник підвищення температури сягне позначки 1,5 °C. Причинами називають парникові гази й Ель-Ніньо.
- Раніше Служба моніторингу клімату Європейського Союзу Copernicus повідомляла, що останні вісім років були найтеплішими за всю історію спостережень. Через середні температури 2022 рік став пʼятим серед найтепліших років з початку ведення записів у ХІХ столітті. За даними Copernicus, найспекотнішими роками були 2016, 2017, 2019 та 2020-й.
- У 2022 році температура в океанах була найвищою за всю історію спостережень. З 1958 року вона постійно зростає через людську діяльність.