Польща добудувала електронний паркан на кордоні з Білоруссю

Польща завершила будівництво електронного барʼєра на кордоні з Білоруссю, повідомили у Прикордонній службі Польщі.

Електронна система діє вздовж усього кордону — на 206 кілометрах території. Уже рік там є також фізичний паркан.

Минулого літа на ділянці кордону з Білоруссю добудували фізичну перешкоду — 5,5-метрову огорожу зі сталевих прольотів із колючим дротом. Ця огорожа простягається на 186 кілометрів. Електронний барʼєр охоплює також ті ділянки, де огорожі немає.

Вартість електронної загорожі становить приблизно 1,6 мільярда злотих (14,49 мільярда гривень).