Зеленський закликає Швейцарію дозволити реекспорт зброї для захисту України

Президент Володимир Зеленський звернувся до Парламенту Швейцарії із закликом дозволити реекспорт зброї для захисту України.
За його словами, у Швейцарії триває дискусія щодо надання дозволу на передачу зброї на потреби Сил оборони України.
Зеленський наголосив, що Україна закликає надати озброєння, аби українська територія знову стала мирною.
«Саме так, як передбачає міжнародне право. Проти такої російської агресії наш мир може вистояти лише силою зброї», — додав президент.
Також він подякував світу за кожну одиницю зброї, «яка допомагає рятувати людей від російського терору»
- 7 червня сенат Швейцарії схвалив поправку до закону, що дозволяє реекспорт зброї. Для країн, які купують швейцарські військові матеріали, термін дії заборони на реекспорт можуть обмежити пʼятьма роками. Є умова — країна призначення не залучена до конфлікту, не порушує серйозно права людини та реалізує своє право на самооборону.
- Нейтралітет Швейцарії є одним із головних принципів зовнішньої політики країни, який проголошує, що вона не має права брати участь у збройних чи політичних конфліктах між іншими державами. 8 березня 2023 року Швейцарія остаточно не підтримала реекспорт боєприпасів в Україну, а потім на рік відклала розгляд змін до правил щодо реекспорту зброї.
- Потім стало відомо, що Швейцарія знищить 60 справних ЗРК Rapier, які цілком могли передати Україні.
- У лютому 2023 року в українських прифронтових містах Часів Яр і Авдіївка помітили бронеавтомобілі типу Eagle I виробництва швейцарської компанії Mowag, але як вони тут опинились — невідомо.