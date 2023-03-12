Швейцарія знищить 60 справних ЗРК Rapier. Їх цілком могли передати Україні

Швейцарія утилізує 60 справних зенітно-ракетних комплексів Rapier, оскільки наприкінці 2022 року країна вивела їх з експлуатації.
Перша партія ЗРК вже знищена, на черзі ще три, повідомляє NZZ.
Ці системи швейцарська армія закупила у 1980-х роках.
У 2007 році федеральний уряд Швейцарії модернізував їх, а армія закупила 2 000 сучасних керованих ракет. Усе це утилізують, хоча їх можна було б використовувати проти цілей, що низько летять, наприклад, проти безпілотників.
Утилізація ЗРК Rapier викликає бурхливу реакцію серед політиків.
«Абсурдно, що ми відмовляємося від оборонної зброї», — заявив член Національної ради Швейцарії від «зелених лібералів» Франсуа Пуанте, який підтримує передачу озброєнь Україні.
Видання зазначає, що передача Rapier Україні була б юридично можлива у Швейцарії.
У виданні пояснюють, що Rapier — це система британського виробництва. Саме тому до ракет застосовують зовсім інші правила, ніж до швейцарської зброї. Відповідно до рішення Федеральної ради від 2006 року, іноземні системи, виведені з експлуатації, повинні бути продані до країни-виробника як першочергове завдання, без умов.
Наголошується, що цей особливий режим для списаного іноземного озброєння поширювався на продаж танків Leopard до Німеччини. У 2010 році Швейцарія повернула понад 40 Leopard без будь-яких умов. Це не вважається реекспортом.
Швейцарія не надіслала запиту Британії про можливість повернути їй ЗРК Rapier.
- Найближчими роками Швейцарія виведе з експлуатації багато іноземних систем озброєння. Наприклад, 248 бойових машин піхоти М113 та понад 100 артилерійських гармат М109.