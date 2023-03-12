Швейцарія знищить 60 справних ЗРК Rapier. Їх цілком могли передати Україні

Швейцарія утилізує 60 справних зенітно-ракетних комплексів Rapier, оскільки наприкінці 2022 року країна вивела їх з експлуатації.

Перша партія ЗРК вже знищена, на черзі ще три, повідомляє NZZ.

Ці системи швейцарська армія закупила у 1980-х роках.

У 2007 році федеральний уряд Швейцарії модернізував їх, а армія закупила 2 000 сучасних керованих ракет. Усе це утилізують, хоча їх можна було б використовувати проти цілей, що низько летять, наприклад, проти безпілотників.

Утилізація ЗРК Rapier викликає бурхливу реакцію серед політиків.

«Абсурдно, що ми відмовляємося від оборонної зброї», — заявив член Національної ради Швейцарії від «зелених лібералів» Франсуа Пуанте, який підтримує передачу озброєнь Україні.

Видання зазначає, що передача Rapier Україні була б юридично можлива у Швейцарії.

У виданні пояснюють, що Rapier — це система британського виробництва. Саме тому до ракет застосовують зовсім інші правила, ніж до швейцарської зброї. Відповідно до рішення Федеральної ради від 2006 року, іноземні системи, виведені з експлуатації, повинні бути продані до країни-виробника як першочергове завдання, без умов.

Наголошується, що цей особливий режим для списаного іноземного озброєння поширювався на продаж танків Leopard до Німеччини. У 2010 році Швейцарія повернула понад 40 Leopard без будь-яких умов. Це не вважається реекспортом.

Швейцарія не надіслала запиту Британії про можливість повернути їй ЗРК Rapier.