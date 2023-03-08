Швейцарія остаточно не підтримала реекспорт боєприпасів в Україну

Одна з палат парламенту Швейцарії — Національна рада — відхилила пропозицію послабити заборону на реекспорт боєприпасів. Раніше аналогічне рішення ухвалили і в іншій палаті парламенту — Раді кантонів.

Про це пише Swissinfo.

Там голосували за пропозицію внести зміни до закону про нейтралітет і дозволити поставки зброї та боєприпасів у зони конфлікту. Парламент підтримав одну з поправок — якщо Рада безпеки ООН своєю резолюцією визнає існування агресивної війни та засудить країну-агресора. Тоді Швейцарія може допомогти зброєю країні, яка обороняється. Але в контексті війни росії проти України це нічого не змінить, тому що рф має право вето у Радбезі ООН.

Натомість іншу пропозицію, яка могла б дозволити поставки зброї Україні, депутати відхилили. Вона пропонувала дозволити поставки, якщо факт агресивної війни та країну-агресора визначить Генеральна асамблея ООН двома третинами голосів.

Водночас на розгляді парламенту є ще чотири інші пропозиції, які дозволять Швейцарії експорт та реекспорт своєї зброї та боєприпасів у зони конфлікту, лишаючись нейтральною.