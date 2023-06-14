Український політв’язень Андрій Захтей прямує до України після кількарічного увʼязнення у Криму

Український політвʼязень Андрій Захтей після закінчення терміну увʼязнення в Сімферопольській колонії кілька місяців провів під арештом у Центрі для іноземців у Ростовській області рф. Тепер він прямує до України.

Про цей Захтей розповів «Ґратам».

Андрія Захтея звільнили на початку лютого 2023 року і за рішенням суду мали депортували на підконтрольну Україні територію. Однак через повномасштабну війну не зробили цього й відправили його під арешт.

Увечері 13 червня співробітники українського посольства в Латвії зустріли чоловіка на прикордонному пункті «Убилинка», після чого направили до України.