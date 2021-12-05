У Криму окупанти два місяці утримували в підвалі карцеру українського політв’язня Андрія Захтея

Український політв’язень Андрій Захтей два місяці провів у підвалі карцеру виправної колонії суворого режиму № 1 в окупованому Росією Сімферополі. Таке «покарання» йому призначили за нібито порушення режиму.
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денiсова.
«Попри проблеми зі здоровʼям, український громадянин був змушений перебувати в нестерпних умовах холоду і сирості. Андрій має хронічні захворювання, виразку шлунку, скаржиться на болі у спині через травму хребта, оніміння рук і ніг», — зазначила омбудсман.
За її словами, ці дії з боку адміністрації колонії суперечать Конвенції про захист прав людини і основних свобод, схвалених Економічною та Соціальною радою ООН.
Денісова звернулась до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням забезпечити українцеві належні умови тримання та надати необхідну медичну допомогу.
- Андрія Захтея затримали в ніч з 6 на 7 серпня 2016 року в районі села Суворове у Криму. За версією ФСБ, він нібито мав зустріти диверсійну групу Головного управління розвідки України, що готувала вибухи на півострові. Разом із Захтеєм окупаційна влада затримала Євгена Панова. Обох українців деякий час тримали в московському СІЗО «Лефортово», потім повернули до Криму. Політвʼязні розповідали, що після затримання їх жорстоко катували, зокрема два дні струмом. «Верховний суд Криму» засудив Андрія Захтея до шістьох з половиною років позбавлення волі.