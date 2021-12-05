В Крыму оккупанты два месяца удерживали в подвале карцера украинского политзаключенного Андрея Захтея

Украинский политзаключенный Андрей Захтей два месяца провел в подвале карцера исправительной колонии строгого режима № 1 в оккупированном Россией Симферополе. Такое «наказание» ему назначили за якобы нарушение режима.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Несмотря на проблемы со здоровьем, украинский гражданин был вынужден находиться в невыносимых условиях холода и сырости. У Андрея хронические заболевания, язва желудка, он жалуется на боли в спине из-за травмы позвоночника, онемение рук и ног», — отметила омбудсмен.

По ее словам, эти действия со стороны администрации колонии противоречат Конвенции о защите прав человека и основных свобод, одобренных Экономическим и Социальным советом ООН.

Денисова обратилась к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой обеспечить украинцу надлежащие условия содержания и предоставить необходимую медицинскую помощь.