Європейський центральний банк закликав банки ЄС якнайшвидше піти з росії

Головний інспектор Європейського центрального банку Андреа Енріа закликала банки єврозони якнайшвидше піти з російського ринку.
Про це пише Reuters.
«Я вважаю, що важливо, щоб банки залишалися дуже зосередженими на подальшому зниженні своїх ризиків і, в ідеалі, виходили з ринку [рф] якомога швидше», — сказала Енріа.
Попри війну в Україні, кілька європейських банків, зокрема, австрійський Raiffeisen Bank та італійський UniCredit все ще процюють у росії.
Енріа визнала, що банки більше не надають нові кредити в рф і що їх важко продати через тиск з боку Москви. Але вона наголошує на необхідності подальших дій.
«Це процес, який ми не тільки схвалюємо, але і сильно тиснемо на банки, щоб вони це зробили, тому що існує величезний репутаційний ризик у продовженні роботи в росії», — зазначила вона.
Raiffeisen і UniCredit, які заявляють, що скорочують свій бізнес у росії, наразі відіграють важливу роль для російської економіки, яка перебуває під тиском західних санкцій.
- Раніше The Financial Times писали, що понад 40 західних банків не можуть покинути російський ринок на прийнятних умовах через указ президента рф путіна. Він передбачає, що на будь-які угоди про продаж чи купівлю банків потрібен дозвіл влади.
- Водночас австрійська банківська група Raiffeisen Bank International заявила, що буде займатися можливим продажем або відокремленням свого російського бізнесу. Там зобовʼязалися зменшувати активність у росії.
- У травні EUobserver писав, що Європейський Союз планує допомогти європейським компаніям вийти з російського ринку, щоб ті не фінансували своїми податками повномасштабну війну рф проти України.