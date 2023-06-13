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США нададуть Україні військову допомогу на $325 мільйонів. Що ввійшло в новий пакет

Автор:
Ліза Бровко
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Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $325 мільйонів. У нього входять:

  • боєприпаси для NASAMS і HIMARS;
  • зенітні комплекси Stinger;
  • артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм;
  • 15 бойових машин піхоти Bradley;
  • 10 бронетранспортерів Stryker;
  • системи Javelin;
  • ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
  • протитанкові системи АТ-4;
  • понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранат;
  • підривні боєприпаси для усунення перешкод;
  • засоби підтримки тактичного захищеного звʼязку;
  • запчастини та інше польове обладнання.

Пентагон запевняє, що США продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити потреби України на полі бою та довгострокові потреби в обороні.

  • Раніше видання The Wall Street Journal писало, що адміністрація президента США Джо Байдена, імовірно, надасть Силам оборони України бронебійні снаряди зі збідненим ураном. Дізнатися, що таке збіднений уран, можна тут.
  • Цього ж дня новий пакет військової допомоги анонсувала й Велика Британія. Вона обіцяє надати обладнання на £92 мільйони.