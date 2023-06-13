США нададуть Україні військову допомогу на $325 мільйонів. Що ввійшло в новий пакет

Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $325 мільйонів. У нього входять:

боєприпаси для NASAMS і HIMARS;

зенітні комплекси Stinger;

артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм;

15 бойових машин піхоти Bradley;

10 бронетранспортерів Stryker;

системи Javelin;

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи АТ-4;

понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранат;

підривні боєприпаси для усунення перешкод;

засоби підтримки тактичного захищеного звʼязку;

запчастини та інше польове обладнання.

Пентагон запевняє, що США продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити потреби України на полі бою та довгострокові потреби в обороні.