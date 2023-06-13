WSJ: Україна, ймовірно, отримає від США танкові снаряди зі збідненим ураном

Адміністрація президента США Джо Байдена, ймовірно, надасть Силам оборони бронебійні снаряди зі збідненим ураном.

Про це з посиланням на офіційних посадовців пише The Wall Street Journal.

Пентагон хоче, щоб американські танки Abrams, передані Україні, були озброєні снарядами зі збідненим ураном, які регулярно використовуються армією США та дуже ефективні проти російських танків.

«Снаряд бʼє як вантажний поїзд. Він дуже довгий та дуже щільний. Таким чином він спрямовує велику кількість кінетичної енергії на певну точку масиву ворожої броні», — пояснив військовий аналітик Rand Corporation Скотт Бостон.

Пропозиція обговорювалася в Білому домі, і деякі чиновники висловили стурбованість тим, що через відправку снарядів Вашингтон може зазнати критики.

Білий дім також обговорює, чи надавати Україні касетні боєприпаси, оскільки це прохання України підтримують деякі офіційні особи Пентагону.

Втім чиновники Ради нацбезпеки та Держдепартаменту опираються наданню касетних боєприпасів.

Що таке збіднений уран

Збіднений уран — це метал, побічний продукт, який утворюється при збагаченні урану для атомних електростанцій. Його радіоактивність може становити близько 60% звичайного, природного урану. Одна з головних властивостей збідненого урану — висока щільність. Для порівняння — вона на 70% перевищує щільність свинцю. Це, а також відносна дешевизна металу, роблять його привабливим для оборонної промисловості. Снаряди зі збідненим ураном пробивають сталеву броню набагато краще за звичайні. З цього металу виготовляють елементи для авіаційних та танкових снарядів, а також броню для танків.

Принцип дії снаряда зі збідненим ураном такий: він не вибухає, а прошиває броню танка, спричиняючи займання його боєкомплекту та палива. У разі влучання у ціль виникають надзвичайно високі температури, снаряд плавиться і частково випаровується, а урановий пил, що утворився, займається. Збіднений уран не є ядерною зброєю і його використання не заборонене.