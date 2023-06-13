Міністр оборони Великої Британії анонсував новий пакет військової допомоги для України

Велика Британія у вівторок оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на £92 мільйони, пише SkyNews.
Про це стало відомо на зустрічі міністрів оборони країн-учасниць Обʼєднаних експедиційних сил (JEF)
У британському уряді заявили, що це передане обладнання підвищить здатність України «захищати свою критично важливу національну інфраструктуру, цивільне населення та військових на передовій».
- JEF – це група, до якої входять Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Швеція і Велика Британія.
- 16 травня Британія оголосила про початок роботи міжнародної коаліції країн, які навчатимуть українських пілотів літати на західних винищувачах четвертого покоління, зокрема й на F-16. До коаліції увійшли США, Нідерланди, Бельгія, Данія і Португалія. Навчати пілотів почнуть найближчими місяцями.