Міністр оборони Великої Британії анонсував новий пакет військової допомоги для України

Велика Британія у вівторок оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на £92 мільйони, пише SkyNews.

Про це стало відомо на зустрічі міністрів оборони країн-учасниць Обʼєднаних експедиційних сил (JEF)

У британському уряді заявили, що це передане обладнання підвищить здатність України «захищати свою критично важливу національну інфраструктуру, цивільне населення та військових на передовій».