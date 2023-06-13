У Кривому Розі з-під завалів підприємства дістали тіла сімох загиблих

Станом на 13:00 у Кривому Розі відомо про 11 загиблих, а кількість поранених зросла до 28, з яких 12 перебувають у лікарнях у середньому, тяжкому та дуже тяжкому стані.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
«Тіла сімох дістали з-під завалів складу приватного підприємства. Там рятувальники продовжують розбирати руїни. Шукають людей. Ще чотири долі обірвав удар по пʼятиповерхівці», — зазначив Лисак.
- Російські окупанти в ніч на 13 червня завдали ракетного удару по Кривому Розі. За даними ОВА, під вогонь противника потрапили пʼятиповерховий житловий будинок, приватні підприємства і кілька інших обʼєктів.
- Уночі росія також атакувала Харків, Київ та Дніпро ракетами авіаційного базування, які запустили стратегічні бомбардувальники з Каспію, а також дронами-камікадзе типу Shahed. Цілями були цивільні обʼєкти.