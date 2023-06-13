Рятувальники загасили пожежу в житловому будинку в Кривому Розі. Від ракетного удару загинуло чотири людини

Пресофіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий повідомив «Бабелю», що у Кривому Розі від ракетного удару по житловому будинку загинуло четверо людей, ще 21 — поранені, а 12 — врятовані.

Це дані, які стосуються саме житлового будинку, бо загальна кількість потерпілих по місту вища, оскільки росія вдарила ракетами по кількох локаціях Кривого Рогу.

Рятувальники ліквідували вогонь у житловій пʼятиповерхівці, але аварійно-рятувальні роботи ще тривають.