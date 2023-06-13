Росіяни вдарили ракетою по житловому будинку в Кривому Розі — є загиблі

У ніч проти 13 червня росіяни вдарили по Кривому Розі і влучили в пʼятиповерховий житловий будинок та інші цивільні споруди. Під завалами є люди.

Загинули щонайменше шестеро людей.

Горять квартири з першого по пʼятий поверхи. Вогонь охопив 700 квадратних метрів.

Ще троє постраждалих є на приватному підприємстві, куди теж поцілила ракета. Ймовірно, під завалами потрощеного складу є люди. Їх шукають рятувальники. Побиті 6 легкових машин, повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

«Черговий терористичний акт росіян по житловому сектору. Вночі. Підступно. Жорстоко. Є загиблі та поранені», — написав Лисак та закликав мешканців не поспішати публікувати фото та коментувати події, а також не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Ще четверо людей дістали поранення на інших локаціях, де горіли будівля та авто. Також пошкодження інфраструктури є у рятувальному підрозділі.