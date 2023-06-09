«Укрзалізниця» отримає €200 мільйонів на відновлення залізничних коридорів з ЄС і модернізацію

Компанія «Укрзалізниця» отримає €200 мільйонів від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) в рамках проєкту «Надзвичайна підтримка української залізниці».

Про це пише пресслужба національного перевізника.

Гроші підуть на:

модернізацію та відновлення інфраструктури;

закупівлі матеріалів для відновлення залізничних коридорів з Європейським Союзом та оновлення рухомого складу;

закриття критичних потреб УЗ із забезпечення вантажних і пасажирських перевезень;

забезпечення інклюзивності залізничних вокзалів;

комунікаційне обладнання, енергоефективне освітлення тощо.

Це другий проєкт з фінансування «Укрзалізниці» від ЄБРР з початку повномасштабної російсько-української війни. Перший проєкт підтримав стабільність компанії.