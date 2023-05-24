ЄБРР планує виділити додаткові €1,5 мільярда на підтримку інфраструктури й економіки України

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) наступного року планує виділити €1,5 мільярда на підтримку інфраструктури й економіки України.

Про це пише The Guardian із посиланням на високопосадовця банку.

Фінансову підтримку спрямують на допомогу українській економіці, щоб вона могла функціонувати й надалі, надавати кредити малим і середнім бізнесам, платити зарплати державним службовцям тощо.