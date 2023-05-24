ЄБРР планує виділити додаткові €1,5 мільярда на підтримку інфраструктури й економіки України

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) наступного року планує виділити €1,5 мільярда на підтримку інфраструктури й економіки України.
Про це пише The Guardian із посиланням на високопосадовця банку.
Фінансову підтримку спрямують на допомогу українській економіці, щоб вона могла функціонувати й надалі, надавати кредити малим і середнім бізнесам, платити зарплати державним службовцям тощо.
- Ці гроші доповнять €3 мільярди, які ЄБРР надасть Україні протягом 2023 року. Від початку повномасштабного вторгнення банк виділив Україні понад мільярд євро фінансової допомоги. Кошти насамперед ідуть на підтримку енергетичної та продовольчої безпеки, відновлення залізничної інфраструктури, фармацевтичної промисловості.