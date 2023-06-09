Швеція дозволить розмістити у себе війська НАТО до вступу до Альянсу

Швеція дозволить НАТО розмістити війська на своїй території до того, як вона офіційно приєднається до Альянсу.
Про це пише Reuters.
«Уряд вирішив, що збройні сили Швеції можуть розпочати підготовку з країнами НАТО, щоб зробити можливими майбутні спільні операції», — заявили прем’єр-міністр Ульф Крістерссон і міністр оборони Пол Йонсон.
У коментарі газеті Dagens Nyheter вони зазначили, що підготовкою може бути тимчасове базування іноземного обладнання й персоналу на території Швеції. На думку урядовців, це рішення надсилає чіткий сигнал росії та зміцнює оборону Швеції.
Вони додали, що в осяжному майбутньому росія залишатиметься загрозою для сусідніх країн, і вони не впевнені щодо масштабу територіальних амбіцій диктатора володимира путіна.
- Через вторгнення в Україну російських військ від нейтралітету відмовилися Швеція і Фінляндія — обидві країни подали заявки на вступ до НАТО. 4 квітня 2023 року Фінляндія офіційно стала 31-м членом Альянсу.
- Заявку Швеції щодо вступу в НАТО не ратифікували Угорщина і Туреччина. Остання заявляла, що Швеція нібито переховує в себе терористів, зокрема прибічників проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує в організації спроби державного перевороту у 2016 році. Угорщина ж обіцяла ратифікувати заявку Швеції під час весняної сесії парламенту, але досі цього не зробила.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 4 червня заявив, що Швеція виконала всі вимоги Туреччини для вступу в Альянс.