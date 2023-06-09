Швеція дозволить розмістити у себе війська НАТО до вступу до Альянсу

Швеція дозволить НАТО розмістити війська на своїй території до того, як вона офіційно приєднається до Альянсу.

Про це пише Reuters.

«Уряд вирішив, що збройні сили Швеції можуть розпочати підготовку з країнами НАТО, щоб зробити можливими майбутні спільні операції», — заявили прем’єр-міністр Ульф Крістерссон і міністр оборони Пол Йонсон.

У коментарі газеті Dagens Nyheter вони зазначили, що підготовкою може бути тимчасове базування іноземного обладнання й персоналу на території Швеції. На думку урядовців, це рішення надсилає чіткий сигнал росії та зміцнює оборону Швеції.

Вони додали, що в осяжному майбутньому росія залишатиметься загрозою для сусідніх країн, і вони не впевнені щодо масштабу територіальних амбіцій диктатора володимира путіна.