ЄС відкрив справу про порушення Польщею європейського законодавства. Це стосується розслідування впливу рф у країні

Колегія комісарів Європейського Союзу порушила справу про порушення Польщею європейського законодавства через створення у країні комісії для вивчення впливу рф, яка, як вважають у ЄС, може загрожувати зловживаннями на виборах.

Про це пише RFM24.

Європейська комісія вже розкритикувала польський закон і заявила, що вживатиме рішучих заходів. Тепер владі Польщі відправлять офіційного листа, що стане першим кроком у триетапній процедурі порушення справи, завершенням якої може бути позов до Суду ЄС.

Польській владі дають кілька тижнів, що відповісти на лист через терміновість справи. Якщо вона цього не зробить, Єврокомісія перейде до наступного етапу — фінансових санкцій.

Загалом Європейська комісія зробила висновок, що акт про створення комісії з вивчення російського впливу порушує право ЄС.