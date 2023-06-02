Президент Польщі пропонує поправки до закону про російський вплив у країні через критику з боку ЄС і США

Президент Польщі Анджей Дуда запропонує поправки до закону про російський вплив у країні, що викликав критику з боку Європейського Союзу та Сполучених Штатів через імовірну загрозу зловживань на виборах.

Про це пише RFM24.

Правляча партія Польщі запропонувала закон, який дозволяє спеціальній комісії розслідувати, чи дозволяли польські опозиційні партії росії впливати на їхню країну. Дуда підписав його і зазначив, що надішле закон на розгляд Конституційному трибуналу тільки після набуття ним чинності.

Державний департамент США та Європейська комісія висловили стурбованість, вважаючи, що закон може фактично заборонити представникам опозиції займати державні посади.

«Приголомшений цими звинуваченнями, [...] я підготував поправку до закону, серію положень, що регулюють або змінюють питання в цьому законі, які викликали найбільші суперечки», — зазначив Анджей Дуда.

Поправки включатимуть положення, які заборонять депутатам бути членами спеціальної комісії, дозволять подавати апеляції до загального суду, а не адміністративного, і вилучать положення, які дозволяли б не пускати людей на держпосади. Також Дуда пропонує, щоб за роботою комісії стежила громадськість.

Опозиційні політики розкритикували президента за те, що він змінив свою думку щодо закону, який вже підписав, і заявили, що поправки не змінять його суть.

«Поправка, запропонована президентом у результаті суспільного тиску, нічого не змінює. Увесь законопроєкт про заснування незаконного судового органу має потрапити у смітник», — написав лідер Польської селянської партії Владислав Косіняк-Каміш.