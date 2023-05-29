У Польщі створять комісію для розслідування впливу росії на внутрішні справи країни

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що підпише закон про розслідування російського впливу на внутрішні справи країни. Для цього створять спеціальну комісію.

Про це пише The Associated Press.

«Я підпишу закон про створення комісії, яка розслідуватиме російський вплив у Польщі», — зазначив він.

Дуда підкреслив, що підтримує законопроєкт, тому що в США та деяких країнах Європи продовжуються дискусії про вплив росії на внутрішню політику.

Закон передбачає створення державної комісії з розслідування російського впливу в Польщі. Комісія матиме повноваження прокурора та судді. Вона перевірить діяльність державних посадових осіб або членів вищого керівництва країни у 2007—2022 роках і зможе їх покарати. Експерти кажуть, що цей закон можуть використати для тиску на опозицію перед парламентськими виборами восени 2023 року. Чинна польська влада звинувачує лідера опозиційної «Громадянської коаліції» та колишнього премʼєра Дональда Туска в тому, що він за часи свого правління укладав вигідні для росії газові угоди.