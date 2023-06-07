NBC News: Атака дронами на Москву 30 травня могла бути націлена на будинки співробітників російської розвідки

Атака безпілотників на Москву 30 травня, імовірно, була націлена на будинки співробітників російської розвідки.

Про це повідомляє американський телеканал NBC News із посиланням на американського посадовця і працівника Конгресу, які обізнані з цього питання.

Вони вважають, що атаки дронами були націлені на резиденцію російських розвідників у Москві. Принаймні один із багатоквартирних будинків, які постраждали від ударів безпілотників, повʼязаний зі Службою зовнішньої розвідки. Будівля належить російській державній бюджетній установі, яка має контракти з військовою частиною, що є прикриттям для Служби зовнішньої розвідки.

Неясно, чи був пошкоджений будинок когось із офіцерів СЗР та чи постраждав хтось зі співробітників російської розвідки.

Атака безпілотників 30 травня стала першою атакою на житловий район Москви.