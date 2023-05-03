У росії заявили, що вночі Україна нібито намагалася вдарити безпілотниками по Кремлю

В Адміністрації президента росії заявили, що сьогодні вночі Україна нібито намагалася вдарити безпілотниками по Кремлю.

Про це Кремль повідомив 3 травня.

Завдяки радіоелектронній боротьбі обидва дрони нібито вивели з ладу. Від падіння уламків ніхто не постраждав. На графік путіна це також не вплинуло.

У росії назвали це терористичним актом і сказали, що залишають за собою право вжити заходів у відповідь «там і тоді, де і коли вважатимуть за потрібне».

Також у Москві оголосили про заборону безпілотників, адже вони «можуть завадити роботі правоохоронців».