CNN: Україна створила в росії мережу агентів — вони й запустили дрони на Кремль

Україна створила в росії мережу агентів, які вчиняють диверсії на російських обʼєктах, і почала надавати їм безпілотники для проведення атак.

Про це американському телеканалу CNN повідомили кілька людей, повʼязаних із американською розвідкою.

Американські вважають, що саме ці проукраїнські агенти всередині росії атакували дронами Кремль 3 травня. Тобто безпілотники запустили з території росії, вони не летіли з України до Москви.