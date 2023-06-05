Бельгія звернеться до України по розʼяснення щодо її гвинтівок під час рейду в Бєлгородську область

Бельгія звернеться до України по розʼяснення через гвинтівки бельгійського виробництва, які «Російський добровольчий корпус» і легіон «Свобода росії» використовували на рейдах в Бєлгородську область рф.

Про це 5 червня заявив премʼєр-міністр Бельгії Олександр де Кроо, цитує Reuters.

«Наше Міністерство оборони та його спецслужби розпочали розслідування і запитують інформацію, щоб визначити, що саме сталося. Європейська зброя доставляється в Україну за умови, що її використовують на території України з метою захисту цієї території. І ми маємо суворий контроль, щоб переконатися, що це так», — заявив Де Кроо в ефірі бельгійського Radio 1.

Премʼєр заявив, що не треба «забігати наперед», але вони аналізують ситуацію і поставилися до цього інциденту дуже серйозно.

3 червня американська газета The Washington Post опублікувала матеріал, у якому з посиланням на джерела в спецслужбах писала, що РДК та легіон «Свобода росії» використовували в рейдах бельгійські автомати SCAR, чеські автомати Bren, щонайменше один протитанковий гранатомет AT-4, а також деяку західну броньовану техніку, зокрема машини MaxxPro з посиленим протимінним захистом класу MRAP.