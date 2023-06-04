ЗМІ: Бельгія вимагатиме від України пояснень через використання її зброї в Бєлгородській області

Міністри оборони і закордонних справ Бельгії Людівін Дедондер та Хаджа Лябіб звернуться до України по розʼяснення щодо ймовірного використання бельгійської зброї в рейдах «Російського добровольчого корпусу» і легіону «Свобода росії» в Бєлгородську область рф.
Про це пишуть Het Laatste Nieuws та Le Soir.
Їхні джерела в уряді акцентують на тому, що всі поставки західної зброї призначені для українських військових для захисту своєї території та населення від російського вторгнення, що чітко зазначено в кожному супроводжувальному документі.
Одне з джерел заявило, що західна зброя не призначена для угруповань із внутрішніми російськими інтересами — це заборонено.
Напередодні газета The Washington Post опублікувала матеріал, у якому з посиланням на джерела в спецслужбах писала, що РДК та легіон «Свобода росії» використовували в рейдах бельгійські автомати SCAR, чеські автомати Bren, щонайменше один протитанковий гранатомет AT-4, а також деяку західну броньовану техніку, зокрема машини MaxxPro з посиленим протимінним захистом класу MRAP.
- 22 травня РДК і легіон «Свобода росії» провели перший великий рейд в Бєлгородську область. Тоді вони зайняли села Козинка, Гора-Поділ і вели бої за місто Грайворон. Було оголошено, що російські повстанці звільняють свою територію і створюють «смугу безпеки» для захисту цивільних українців від обстрілів.
- Міноборони росії заявляло, що російські війська знищили понад 70 диверсантів, проте в РДК і легіоні це спростували. 23 травня активна фаза рейду завершилася. Повстанці заявили, що за час операції просунулися на 42 км углиб росії, знищили прикордонний пункт пропуску і взяли трофейну техніку, зокрема БТР-82А. Їхні втрати — двоє загиблих, 12 поранених.
- Другий великий рейд РДК і легіону «Свобода росії» почався 1 червня. Бої досі тривають у районі прикордонного міста Шебекіно. 4 червня РДК повідомив, що взяв у полон двох російських військових і запропонував видати їх місцевій владі в обмін на зустріч із губернатором Бєлгородської області.