Росія повідомила про «початок українського контрнаступу». У ЗСУ заявили про навалу недостовірної інформації

Уранці 5 червня Міністерство оборони росії повідомило про «початок великомасштабного українського наступу, який почався 4 червня на пʼяти ділянках фронту на південно-донецькому напрямку».
Центр стратегічних комунікацій ЗСУ водночас заявив, що росіяни активізують свої інформаційно-психологічні операції. Так у російських Telegram-каналах буде навала недостовірної інформації про бойові дії ЗСУ. На тлі цього пропагандисти будуть поширювати недостовірну інформацію про контрнаступ, його напрямки і втрати українського війська — для цього заготовлені старі відео і фото, на яких підбита техніка, загиблі та полонені.
- 3 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до контрнаступу. За його словами, українська армія отримала «не все озброєння, на яке сподівалася, але чекати більше не можна». Президент попередив, що «операція може зайняти тривалий час і дорого обійтися».
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що оголошувати про контрнаступ заздалегідь не будуть. Тактика українських військових постійно змінюється, і вони почнуть діяти тоді, коли для контрнаступу настане найкращий час.