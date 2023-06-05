Росія повідомила про «початок українського контрнаступу». У ЗСУ заявили про навалу недостовірної інформації

Уранці 5 червня Міністерство оборони росії повідомило про «початок великомасштабного українського наступу, який почався 4 червня на пʼяти ділянках фронту на південно-донецькому напрямку».

Центр стратегічних комунікацій ЗСУ водночас заявив, що росіяни активізують свої інформаційно-психологічні операції. Так у російських Telegram-каналах буде навала недостовірної інформації про бойові дії ЗСУ. На тлі цього пропагандисти будуть поширювати недостовірну інформацію про контрнаступ, його напрямки і втрати українського війська — для цього заготовлені старі відео і фото, на яких підбита техніка, загиблі та полонені.