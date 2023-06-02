Корупційні схеми екскерівництва «Укртатнафти»: СБУ повідомила про підозру Кіперману за привласнення 600 мільйонів гривень

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки викрили чергову схему привласнення грошей колишнім топменеджментом ПАТ «Укртатнафта». Ексчлена наглядової ради компанії Михайла Кіпермана підозрюють у привласненні майже 600 мільйонів гривень.

За матеріалами слідства, Кіперман у перший день повномасштабної війни перерахував ці гроші з рахунків «Укртатнафти» на рахунки підконтрольної європейської компанії.

У СБУ уточнюють, що гроші мали піти іншому постачальнику для оплати 84 тисяч тонн сирої нафти, зафрахтованих раніше. Вона станом на 24 лютого 2022 року вже перебувала в Одеському порту, її повинні були доставити на Кременчуцький нафтопереробний завод.

Щоб реалізувати схему, екстопменеджмент «Укртатнафти» створив «договір-клон», де змінив реквізити отримувача платежу. Тобто гроші постачальнику нафти не надійшли.

На основі зібраних доказів СБУ повідомила Михайлу Кіперману про підозру у привласненні грошей, незаконних діях із документами і банківськими рахунками та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 200, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 ККУ). Підозрюваний зараз переховується за кордоном.