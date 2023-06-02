Корупційні схеми екскерівництва «Укртатнафти»: СБУ повідомила про підозру Кіперману за привласнення 600 мільйонів гривень

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки викрили чергову схему привласнення грошей колишнім топменеджментом ПАТ «Укртатнафта». Ексчлена наглядової ради компанії Михайла Кіпермана підозрюють у привласненні майже 600 мільйонів гривень.
За матеріалами слідства, Кіперман у перший день повномасштабної війни перерахував ці гроші з рахунків «Укртатнафти» на рахунки підконтрольної європейської компанії.
У СБУ уточнюють, що гроші мали піти іншому постачальнику для оплати 84 тисяч тонн сирої нафти, зафрахтованих раніше. Вона станом на 24 лютого 2022 року вже перебувала в Одеському порту, її повинні були доставити на Кременчуцький нафтопереробний завод.
Щоб реалізувати схему, екстопменеджмент «Укртатнафти» створив «договір-клон», де змінив реквізити отримувача платежу. Тобто гроші постачальнику нафти не надійшли.
На основі зібраних доказів СБУ повідомила Михайлу Кіперману про підозру у привласненні грошей, незаконних діях із документами і банківськими рахунками та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 200, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 ККУ). Підозрюваний зараз переховується за кордоном.
- У березні СБУ вилучила нафтопродуктів на 800 мільйонів гривень, які через схему вивів попередній менеджмент «Укрнафти» та «Укртатнафти». Обшуки на логістичних базах і складах компаній відбувалися в рамках розслідування корупційної схеми колишнього менеджменту.
- До цього співробітники Служби безпеки спільно з Бюро економічної безпеки викрили схеми привласнення 40 мільярдів гривень колишніми власниками і топменеджментом «Укрнафти» та «Укртатнафти». Розслідують 10 епізодів. Ідеться про виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, що дозволило ухилитися від сплати податків і призвело до знецінення активів компанії. Слідство вважає, що схема працювала в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній.
- 1 лютого Служба безпеки України провела в цій справі обшуки у бізнесмена Ігоря Коломойського.
- Служба безпеки України повідомила про підозру головній бухгалтерці «Укртатнафти» у справі про привласнення 40 мільярдів гривень.
- Після розпочатого розслідування компанія «Укртатнафта» терміново переказала до державного бюджету 531 мільйон гривень.
- Нову підозру оголосили колишньому виконувачу обовʼязків першого заступника голови правління компанії «Укртатнафта» Руслану Ляпку за привласнення палива на два мільярди гривень.
- Після спільного розслідування СБУ і Бюро економічної безпеки «Укртатнафта» сплатила в державний бюджет 1,2 мільярда гривень. Кошти надійшли в бюджет як податки, несплачені колишніми власниками.