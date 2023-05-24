СБУ: «Укртатнафта» сплатила до держбюджету 1,2 мільярда гривень після розслідування корупційних схем її керівництва

Служба безпеки України пише, що після її спільного з Бюро економічної безпеки розслідування корупційних схем колишнього менеджменту «Укрнафти» й «Укртатнафти» остання сплатила в державний бюджет 1,2 мільярда гривень.

Кошти надійшли в бюджет як податки, несплачені колишніми власниками. За ухилення від їх сплати ексдиректору вручили підозру і помістили під варту.