Екскерівнику «Укртатнафти» повідомили нову підозру у справі про привласнення палива на 2 мільярди гривень

Бюро економічної безпеки повідомило про нову підозру колишньому виконувачу обовʼязків першого заступника голови правління компанії «Укртатнафта» Руслану Ляпку. Йому закидають привласнення палива вартістю два мільярди гривень.

Детективи отримали дані, що посадовці нафтопереробної компанії через мережу магістральних нафтопроводів нелегально перемістили понад 72 тисячі тонн нафти-сирцю з митних складів на територію нафтопереробного заводу, щоб виготовляти з неї світлі нафтопродукти.

Пізніше паливо продали, не вказуючи прибутки в бухгалтерському та податковому обліках. Вартість реалізованої продукції становить приблизно два мільярди гривень.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Його попередня підозра стосується умисного ухилення від сплати акцизного податку за січень і лютий 2022 року майже на 1,3 мільярда гривень.