СБУ: «Укртатнафта» переказала до держбюджету 531 млн грн після початку розслідування проти її керівництва

Служба безпеки України заявила, що після розпочатого нею розслідування компанія «Укртатнафта» терміново переказала до державного бюджету 531 мільйон гривень. Розслідування стосується корупційних схем менеджменту ПАТ «Укрнафта» і ПАТ «Укртатнафта».

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Суму переказали нинішні керівники «Укртатнафти», які отримали відповідне сповіщення від правоохоронців.

Слідчі зʼясували, що попередній менеджмент цієї компанії продавав пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку. І це при тому, що суми акцизного збору закладались у ціну для споживачів. Таким чином, заборгованість компанії перед державою лише за цим епізодом становить більше ніж 605 мільйонів гривень.

Раніше співробітники Служби безпеки спільно з Бюро економічної безпеки викрили схеми привласнення 40 мільярдів гривень колишніми власниками і топменеджментом «Укрнафти» та «Укртатнафти». Розслідують 10 епізодів. Ідеться про виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, що дозволило ухилитися від сплати податків і призвело до знецінення активів компанії. Слідство вважає, що схема працювала в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній.