Із семи населених пунктів Донеччини примусово евакуюють дітей

У Донецькій області оголосили примусову евакуацію дітей із семи населених пунктів. Це стосується міста Залізного, селищ Нью-Йорк і Північне та сіл Костянтинівка, Іванопілля, Миколаївка і Подільське.
Про це пише Мінреінтеграції.
Члени Координаційного штабу одностайно підтримали рішення Донецької обласної військової адміністрації про оголошення обовʼязкової евакуації 239 дітей, оскільки ситуація в населених пунктах критична.
Евакуювати дітей будуть у супроводі одного з батьків або законного представника. Їм нададуть безкоштовне житло, соціальні гарантії, гуманітарну допомогу і психологічну підтримку.
З питань евакуації з Донеччини можна звернутися до представників місцевої влади або за номером: (098) 890-33-18.
Якщо люди хочуть евакуюватися, про це можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 чи написати у месенджери на номер: (096) 078-84-33.
- 7 березня 2023 року Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій, насамперед це торкнеться Бахмуту. Обовʼязкова евакуація дітей буде здійснюватися за супроводом одного з батьків, людини, яка їх замінює, або іншого законного представника.
- 23 березня стало відомо, що з прифронтових Вугледару, Великої Новосілки, Часового Яру Донецької області евакуювали всіх дітей. Евакуація триває.