Із трьох прифронтових населених пунктів Донеччини евакуювали всіх дітей

Із прифронтових Вугледару, Великої Новосілки, Часового Яру Донецької області евакуювали всіх дітей. Тим часом в інших містах і селах ще залишаються діти, евакуація триває.

Про це повідомили в Нацполіції.

В Авдіївці залишилися шестеро дітей, у Сіверську — 18, в інших населених пунктах — більше.

Місто Вугледар і селище Велика Новосілка розташовані безпосередньо на лінії фронту, а Часів Яр — за 20 кілометрів від Бахмуту, у якому зараз перебувають 3,5 тисячі жителів, зокрема 32 дитини.

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